Das Verfahren gegen einen Oberarzt der Berliner Charité nach dem Tod zweier Patienten geht in die nächste Instanz. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft seien in Revision gegangen, teilte das Gericht in Berlin am Freitag mit.



Der 56 Jahre alte Herzmediziner war Ende April vom Gericht des Totschlags in zwei Fällen schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden.