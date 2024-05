Toska Birkenwerder Montag, 13.05.2024 | 13:22 Uhr

Was Obdachlose brauchen ist eine Wohnung und medizinische Betreuung und keine Schliessfächer.

Was soll ein Schließfach an den Lebensbedingungen der Obdachlosen ändern?

So was kann nur von den Linken kommen.

Das Geld dafür hätte man anders nutzen sollen.