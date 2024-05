Nach dem nächtlichen Notruf einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Lichtenberg wegen Personalmangels hat sich die Lage dort wieder stabilisiert. Zu dieser Einschätzung kam am Montag die Leiterin der Berliner Heimaufsicht, Bettina Jonas, im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Der Träger, die Domicil-Gruppe, habe die Heimleitung ausgetauscht und stehe in regelmäßigem Kontakt mit der Aufsichtsbehörde. Nach einer Prüfung habe man Anforderungen formuliert, denen der Träger "umgehend nachgekommen ist", so Jonas. Zudem seien bereits weitere Verbesserungsmaßnahmen in der Pflegeeinrichtung "Am Schloss Friedrichsfelde" geplant. "Es läuft gut, der Träger zeigt sich sehr kooperativ", sagte Jonas.