Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Freitag bei einem Unfall in Fennpfuhl in Berlin-Lichtenberg gestorben. Der 28 Jahre alte Mann ist nach derzeitigem Ermittlungsstand plötzlich nach links auf die Fahrbahn gefahren und dabei mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenprall demnach über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert. Der 28-Jährige erlitt laut Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen und verstarb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.