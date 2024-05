Die ersten Bewohner des evakuierten Mehrfamilienhauses in Berlin-Neukölln sind am Donnerstag in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Das teilte ein Sprecher des Bezirksamtes dem rbb am Abend mit.

Allerdings sei zunächst nur ein auf dem Hinterhof befindlicher Seitenflügel freigegeben worden, der über die Braunschweiger Straße zu erreichen ist. Der Großteil der Mieterinnen und Mieter müsse noch immer woanders untergebracht werden. Laut Bezirkssprecher handelt es sich dabei um rund 100 Personen.