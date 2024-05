Bild: rbb/Simon Wenzel

Die Satire-Aktion unter dem Motto "Razzia im Grunewald – Kapitalverbrechen aufklären" verläuft dann ab 13 Uhr vom Johannaplatz bis zum Bahnhof Grunewald. Mit Plakaten unter dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" und "If capitalism is the virus, stealing is healing" sind die Radfahrer unterwegs.