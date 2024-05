Erdbeer-Saison beginnt in Brandenburg

In Brandenburg beginnt am Montag offiziell die Erdbeerernte.

Die Bio-Branche in der Region bleibt trotz gestiegener Preise ein wachsender Sektor. Berlin und Brandenburg können sich bei Angebot und Nachfrage gut ergänzen. Es gibt noch viel Luft nach oben - aber nicht überall. Von Ismahan Alboga

Zudem gebe es immer weniger Erdbeerbauern, die immer weniger Flächen bewirtschafteten. Insgesamt werden in Brandenburg auf 180 Hektar Erdbeeren angebaut - eine Fläche halb so groß wie das Tempelhofer Feld in Berlin.

Der Präsident des Gartenbauverbands Klaus Hentschel sagte Antenne Brandenburg vom rbb, unter anderem seien strenge Vorschriften beim Schutz vor Krankheiten und Schädlingen für den Rückgang verantwortlich. Außerdem seien die Lohnkosten gestiegen.