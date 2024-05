Dada Donnerstag, 16.05.2024 | 15:56 Uhr

Eine Bekanne von mir wäre auch fast auf so einen Trick reingefallen - die Kriminellen sind irgendwie an die Stimme ihrer Enkeltochter gekommen und haben sie dann per App / künstlicher Intelligenz am Telefon eingesetzt (gleiche Masche: Unfall, Panik, brauche Geld für die Kaution...), so dass sie wirklich ganz sicher dachte, sie würde mit ihrer Enkelin sprechen... zum Glück hatte sie nicht so viel Geld im Haus... und die Anrufer legten irgendwann genervt auf.

Man sollte wahrscheinlich immer ein paar Inhaltsfragen - Codes parat haben, aber das sagt sich so leicht...