Feuerwehr in Premnitz wegen möglichem Austritt von Gefahrstoffen im Einsatz

Die Feuerwehr ist derzeit in einem Industriegelände in Premnitz (Havelland) im Einsatz. Dort wird geprüft, ob ein Gefahrstoffe ausgetreten sind, wie der Lagedienst der Regionalleitstelle Nordwest dem rbb am Mittwoch sagte. Es seien mindestens 20 Feuerwehrleute vor Ort, darunter auch Kräfte einer Gefahrstoff-Einheit.