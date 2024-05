Lieferdrohnen für bessere Nahversorgung auf dem Land - Wurst, Gemüse und Co. per Drohne

Fr 31.05.24 | 18:43 Uhr | Von Björn Haase-Wendt

rbb/Haase-Wendt

Fehlende Supermärkte, kein Dorfladen und der nächste große Ort ist weit entfernt. Wer im Nordwesten Brandenburgs auf dem Land lebt und schnell mal Brot oder Gemüse braucht, muss oft weite Wege zurücklegen. Helfen könnten Lieferdrohnen. Von Björn Haase-Wendt

Ein kurzes Piepen ist zu hören, schon drehen sich die Propeller des Multicopters und die Drohne hebt ab. Applaus kommt auf, denn in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) wird etwas Neues probiert. Drohnen sollen hier die von der Kernstadt weit entfernten Dörfer mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln versorgen. "Das sind Orte, die besonders schlecht angebunden sind", sagt Bürgermeister Philipp Schulz. Zunächst werden drei Dörfer der Gemeinde versorgt: Barsikow, Blankenberg und Trieplatz. Dort gibt es keine Supermärkte mehr, teils müssen Einwohner rund 15 Kilometer mit dem Auto zurücklegen, um die nächste Einkaufsmöglichkeit zu erreichen.

Für die Testhaushalte wird es nun einfacher. Über die zur "Marktschwalbe" gehörenden Internetplattform oder telefonisch lassen sich die Waren der Markthändler wie Brot, Gemüse oder Fisch, aber auch der umliegenden Geschäfte sowie Gerichte eines Restaurants bestellen. Ein Dispatcher sammelt an den beiden Markttagen dienstags und freitags die Produkte ein und bringt sie per Lastenrad zum Drohnen-Startplatz. Dort kommen sie in eine unter der Drohne hängenden Box, die etwas größer als ein Schuhkarton ist, und werden per Luft in die Dörfer transportiert. Allerdings nicht direkt vor die Haustür, sondern zu zentralen Landeplätzen.

Flugrouten sind festgelegt

"Die Drohne kann bis zu 80km/h schnell fliegen. Wir sind aber etwas langsamer unterwegs, um den Akku zu schonen", erklärt Robin Kellermann, Projektkoordinator vom Berliner Unternehmen Luftlabor. Die "Marktschwalbe" fliegt auf vorher festgelegten und vom Luftfahrtbundesamt genehmigten Routen in etwa 50 bis 60 Metern Höhe. "Das ist alles komplett vorprogrammiert, alles ist Zentimetergenau festgelegt." Außerdem überwacht ein Operator im Kontrollzentrum den Flug und kontrolliert vorab, ob die eingezäunten und per Kamera überwachten Start- und Landeplätze frei sind oder ob es auf den Routen andere Hindernisse gibt. In Wusterhausen/Dosse gibt es aber gute Voraussetzungen. Das Gemeindegebiet ist weit zerstreut und mit insgesamt 5.800 Einwohnern gering besiedelt. "Wir fliegen also weitestgehend über unbewohntes Gebiet und haben deshalb vom Luftfahrtbundesamt auch eine geringe Risikoeinstufung erhalten", erklärt Tobias Biehle vom Luftlabor.

Die Lieferdrohne ist mit bis 80km/h unterwegs

Kein Wocheneinkauf per Drohne

Den großen Wocheneinkauf können die insgesamt fünf Drohnen aber nicht liefern. Denn die "Marktschwalben" können nur Waren mit einem Gesamtgewicht von bis zu drei Kilogramm transportieren. "Fünf Brote sind also machbar, der große Kartoffelsack schon nicht mehr", sagt Tobias Biehle. Künftig könnte das Gewicht noch etwas erhöht werden, aber die Drohnen sollen nur eine Ergänzung für die Nahversorgung sein.

"Es gibt aber den Bedarf. Wenn man beim Einkauf etwas vergessen hat oder sich Besuch ankündigt", sagt Robin Kellermann. Bäckereichef Christian Kindt, freut sich jedenfalls über das Projekt und sieht darin auch die Chance neue Kunden zu erreichen: "Kunden, die nicht so mobil sind zum Beispiel. Es ist eine spannende Sache und hoffen, dass sich das etabliert."

Ein Projekt auch für andere Gemeinden?

Für die Kunden in den Dörfern und die Markthändler ist die Nutzung der Lieferdrohnen vorerst kostenfrei. Möglich macht das eine Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. "Wir verfolgen damit mehrere Ziele: zum einen wollen wir die Nahversorgung stärken, zum anderen den kleinen Einzelhandel vor Ort", sagt Klaus Heider, Abteilungsleiter Ländliche Entwicklung im Bundesministerium.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund unterstützt das Projekt und erhofft sich Erkenntnisse, ob und wie Drohnenprojekte auch in anderen Orten umsetzbar sind und ob es sich am Ende auch wirtschaftlich rechnet. "Denkbar sei auch der Transport von Arzneimitteln, ein anderer Anwendungsfall könnte auch der Transport von Werkzeug und Materialien für die Wirtschaft sein. Wenn sich das auch kombinieren lässt, wäre es vielleicht wirtschaftlich darstellbar", erklärt Timm Fuchs vom Städte- und Gemeindebund.

Anbindung weiterer Ortsteile denkbar

18 Haushalte beteiligen sich am Testbetrieb, wenn ab Mitte Juni die Drohnen regelmäßig in der Woche abheben sollen. Perspektivisch sollen bis zu 340 Haushalte bis Februar kommenden Jahres über die Lieferdrohnen versorgt werden. "Wir haben die Option auch noch weitere Ortsteile wie Kantikow oder Heilbrunn anzubinden. Aber das muss sich im laufenden Betrieb ergeben", sagt Bürgermeister Philipp Schulz.

Tobias Biehle und Robin Kellermann vom Unternehmen "Luftlabor"

In der Gemeinde gebe es zumindest eine große Offenheit und Begeisterung – wenig verwunderlich, denn das kleine Wusterhausen versucht sich immer wieder an Innovationen. So rollte hier vor fünf Jahren über Monate ein kleiner autonom fahrender Elektrobus durch die Stadt. Die "Marktschwalben" sollen nun bis Februar 2025 fliegen und auch klären, unter welchen Wetterbedingungen der Betrieb möglich ist. "Bei leichten Wind, Regen und sogar Schnee kann die Drohne fliegen", sagt Robin Kellermann vom Luftlabor. Anders sieht es aus, wenn es stürmt: dann bleibt die Drohne am Boden und die Bestellung der Dorfbewohner wird storniert.

