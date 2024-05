Drohnen gewinnen bei Erforschung der Erde an Bedeutung

Geoforschungszentrum in Potsdam

Do 16.05.24 | 14:58 Uhr

Fotos aus der Luft, Videos aus der Verfolgerperspektive - viele Menschen nutzen Drohnen mittlerweile privat. Die wendigen Fluggeräte werden aber auch für die Forschung immer wichtiger - das Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam beispielsweise hat in den vergangenen fünf Jahren systematisch über drei Millionen Euro in die Drohnentechnik investiert.

Am Dienstag wurde die aufgerüstete GFZ-Drohnenflotte auf dem Potsdamer Telegrafenberg vorgestellt. Es summte und surrte überall - eine Drohne stand beharrlich in der Luft, eine andere segelte gleichmäßig Richtung Sonne. Dabei machte Martin Herold im Gespräch mit dem rbb deutlich, dass die Fluggeräte wichtig sind, um die Erde noch genauer zu beobachten. Herold ist am GFZ der Leiter der Sektion Fernerkundung und Geoinformatik.