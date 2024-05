Sebastian Kurtenbach: Das kommt sehr auf die Lebensphase an. Wenn Sie als junge Familie in ein Haus gezogen sind und dort Menschen wohnen, die auch kleine Kinder haben, dann geht das relativ schnell. Es ist immer dann schwierig, wenn sich Menschen als sehr unähnlich empfinden und sehr unterschiedliche Zeitstrukturen haben – und dadurch gar keine Möglichkeit haben, sich als Nachbarn zu begegnen und kennenzulernen. Es funktioniert also gut über empfundene Ähnlichkeit, ähnliche Interessen und Gelegenheit.

ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik an der FH Münster. Kurtenbach ist auch Mitglied des Instituts für Gesellschaft und Digitales (GUD) und Privatdozent an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in der Erforschung städtischen Zusammenlebens und dem Einfluss des Raums auf das Auftreten abweichenden Verhaltens.

Probleme treten im nachbarschaftlichen Zusammenleben immer mal wieder auf. Zwischen Nachbarn eskalieren Probleme so gut wie nie. Man hört zwar ganz gerne mal von krassem nachbarschaftlichem Streit, es ist aber wirklich eine absolute Seltenheit. Selbst wenn oben eine Party gefeiert wird, während die Leute drunter schlafen wollen, verständigt man sich in aller Regel dann doch.

Damit haben Sie auch erklärt, was die Nachbarn aus dem Loft ganz oben und die aus der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Erdgeschoss zusammenbringt. Es sind also die gemeinsamen Interessen. Oder geht es auch über Probleme?

Einerseits sterben in einer Stadt Bewohner einsam in ihrer Wohnung – woanders in der gleichen Stadt feiert man regelmäßig gemeinsam und hütet die Katzen und Kinder. Andere haben jahrelang neben der Vorzeigenachbarin gewohnt, die sich als die RAF-Terroristin Daniela Klette entpuppte. Geht sowas nur in Metropolen? Sich vermeintlich zu kennen und doch anonym zu bleiben?

Es gibt diese alte Romantik des Landlebens, wo man sich besonders gut kennt und auf der anderen Seite die anonyme Großstadt. Es ist tatsächlich so, dass nachbarschaftliches Zusammenleben im ländlichen Raum stärker ausgeprägt ist. Das zeigen auch Umfragen, die wir gemacht haben. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass es dort keine Anonymität gibt. Das haben wir in den letzten Jahren auch bitter lernen müssen. Da gab es den Fall im nordrhein-westfälischen Höxter, wo Frauen in einem Haus festgehalten und teils zu Tode gefoltert wurden.

Wenn man in der Nachbarschaft was mitbekommen hat, hat man zumindest nichts getan. Und es gab auch Terroristenzellen, die sich ins Sauerland zurückgezogen haben. Es gibt also auch extreme Vorfälle auf dem Land, ohne dass es einen nachbarschaftlichen Eingriff gegeben hat. Umgekehrt gibt es auch immer wieder Berichte darüber, wie gut das nachbarschaftliche Leben in der Großstadt klappt. Stadt und Land allein erklärt da noch nichts. Aber die Wahrscheinlichkeit, in einer Großstadt von Einsamkeit bedroht zu sein, scheint erhöht zu sein.