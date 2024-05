In der Nacht zum Sonntag sind in Berlin mindestens elf Menschen bei zwei Massenschlägereien verletzt worden, eine davon am S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, trafen gegen 23 Uhr Fans zweier griechischer Basketballvereine am S-Bahnhof Prenzlauer Allee aufeinander, die derzeit für das Final-Four-Turnier der Basketball-Euroleague in Berlin sind. Bei der Schlägerei seien auch Teleskopschlagstöcke und kaputte Glasflaschen zum Einsatz gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte gingen dazwischen und stellten die Personalien von 89 Männern fest. Eine Person erlitt ein schwere Kopfverletzung, die aber nicht lebensbedrohlich sei, so die Polizei weiter. Sie werde derzeit noch in einem Krankenhaus versorgt. Zehn weitere Personen mit Schlag- und Schnittverletzungen seien ambulant behandelt worden. Der S-Bahnhof Prenzlauer Allee wird nach vorübergenenden Sperrung wieder angefahren.

Zu einer weiteren Massenschlägerei zwischen Basketballfans kam es in der Nacht im Mercure Hotel in der Ohmstraße in Berlin-Spandau. Dort gingen laut Polizei rund 50 Personen, darunter mehrere Hotelgäste, im Eingangsbereich aufeinander los. Es sei auch Pyrotechnik gezündet worden. Die Hotelleitung habe Hausverbote gegen die Beteiligten ausgesprochen, die Polizei ermittelt wegen schweren Hausfriedensbruchs. Insgesamt waren an beiden Standorten rund 180 Beamte im Einsatz, so die Polizei.



Bereits am Freitagabend war es im Umfeld des Basketballturniers an der Arena am Ostbahnhof zu Ausschreitungen gekommen. Dort wurden zwei Polizisten leicht verletzt.