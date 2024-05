Janek Wandlitz Samstag, 11.05.2024 | 12:10 Uhr

Die über der Hauptstadtregion dominierende Bewölkung hatte phasenweise Lücken, die auch am nördlichen Berliner Stadtrand zumindest einige Blicke auf dieses Schauspiel zuließen. Im Gegensatz zu 2003 verfügen viele heute über hochauflösende Digitalkameras und die inzwischen allgegenwärtige Vernetzung machte uns so bereits am Freitagabend zahlreiche spektakuläre Aufnahmen zugänglich.



Bessere Voraussetzungen zum Zuschauen sollten wir in der Mark in der Nacht zum Sonntag bekommen. Bereits zum Nachmittag soll die derzeit noch geschlossene Wolkendecke Lücken bekommen, abends reißt es weitgehend auf. Der Sonnensturm bleibt sehr stark.



Neben freier Sicht nach Norden ist auch ein Beobachtungsort mit wenig Lichtverschmutzung wichtig. Tipp: Längere Belichtungszeiten machen die Lichtschauspiele deutlicher und farbintensiver. Um nicht zu verwackeln, sollten Stative benutzt werden. Beim Fotografieren mit dem Smartphone: Irgendwo auflegen oder abstützen.