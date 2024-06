Die 43-jährige Nicole Küchler-Stahn ist neue stellvertretende Intendantin des rbb. Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) stimmte auf seiner Sitzung am Donnerstag dem Vorschlag von Intendantin Ulrike Demmer zu.

Die Verwaltungsdirektorin des rbb übernimmt somit die Aufgabe der bisherigen stellvertretenden Intendatin Martina Zöllner, die den Sender Ende Juli auf eigenen Wunsch verlässt.

Nicole Küchler-Stahn lehrte an wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen an Hochschulen in Frankfurt am Main und Berlin. Sie ist Expertin für die wirkungsorientierte Steuerung öffentlicher Organisationen und war als Führungskraft in internationalen Beratungshäusern tätig.

Seit dem 1. Januar 2024 ist sie Verwaltungsdirektorin des rbb.