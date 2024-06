Mit einer Razzia sind Bundespolizisten in Berlin und Brandenburg gegen mutmaßliche Käufer von gefälschten Dokumenten vorgegangen. 38 Wohnungen wurden laut Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch in "so gut wie jedem Bezirk" in Berlin sowie zwölf Wohnungen in mehreren Städten in Brandenburg durchsucht.