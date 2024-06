Die Zugstrecke zwischen Berlin und Dresden bleibt am Donnerstag wegen unwetterbedingter Schäden an der Oberleitung bei Luckau (Dahme-Spreewald) weiterhin gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge waren wegen des Unwetters Bäume in die Oberleitung gefallen. Man könne noch keine Prognose dazu abgeben, wann die Strecke wieder freigegeben werde, so ein Sprecher der Bahn.