Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den internationalen Waffenhandel durchsucht die Polizei derzeit in Berlin mehrere Objekte.



Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Donnerstagmorgen sagte, finden die Durchsuchungen in mehreren Bezirken statt. Es seien 150 Kräfte im Einsatz.



Um was für Waffen es sich handelt und wo und was genau durchsucht wird, wollte der Sprecher nicht sagen. Der Einsatz laufe derzeit noch. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.