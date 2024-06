In einem Gebäude des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin-Wedding hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Betroffen war laut Feuerwehr ein Serverraum im Keller des Gebäudes in der Seestraße und nicht wie zunächst befürchtet ein Sicherheitslabor. Die Sprinkleranlage habe den Brand gelöscht.