Eine Frau mit schwerer Behinderung ist in Berlin-Mitte aus dem Rollstuhl gestoßen worden. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Tat am Mittwochabend in einer Betreuungseinrichtung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität gegen die 42 Jahre alte mutmaßliche Täterin.