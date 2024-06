Ein 28 Jahre alte Randalierer ist am Dienstagabend in Berlin-Friedrichshain festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Passanten alarmierten die Polizei demnach gegen 22.40 Uhr, nachdem sie bemerkt hatten, wie der Mann mit einem Vierkantholz auf die Fensterscheiben eines Supermarktes in der Eldenaer Straße einschlug.