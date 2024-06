Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Berlin-Karow gekommen. Laut einer Mitteilung der Polizei hat ein 89-Jähriger seine Ehefrau mit dem Auto überfahren. Die 82-Jährige verstarb demnach noch am Unfallort.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 16.30 Uhr rückwärts aus seiner Garage in der Wotanstraße gefahren sein. Da ihm eine Hecke die Sicht auf die Fahrbahn verhindert hatte, sollte ihn seine Ehefrau beim Herausfahren einweisen.