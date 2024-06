Eine 34-jährige Frau ist in Berlin-Köpenick getötet worden. Ein ebenfalls 34-jähriger Mann wurde von der Polizei am Montag als mutmaßlicher Täter festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Gegen 6 Uhr am Montagmorgen hatte ein Bekannter des Opfers die Polizei alarmiert, weil er ein Unglück vermutete. Der Verdacht bestätigte sich, so die Polizei. "Die Frau wurde in ihrer Wohnung mit nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen aufgefunden."

Wann, wie und wo genau die Frau getötet wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Eine Mordkommission ermittelt.