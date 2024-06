Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagabend in Berlin mit einem Messer am Kopf schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe ihn im Stadtteil Tiergarten unvermittelt angegriffen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.



Vorher habe der Angreifer den Mann um eine Zigarette gebeten, was dieser abgelehnt habe. Daraufhin habe der Unbekannte zwei Messer gezogen, zugestochen und die Flucht ergriffen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Eine Suche der Polizei nach dem Angreifer verlief bislang ohne Erfolg.