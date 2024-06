Am Montagabend ist in Berlin-Mitte in einem Mehrfamilienhaus ein Dachstuhl ausgebrannt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hatte eine Bewohnerin des fünfgeschossigen Hauses in der Brunnenstraße nahe des Rosenthaler Platzes Rauch im Hausflur bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Diese konnte das Feuer demnach löschen, bevor es auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot für die anspruchsvollen Löscharbeiten im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Um die Brandnester ausfindig zu machen, musste die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge einen Teil des Dachs abnehmen und eine Drohne einsetzen. Als Brandursache geht die Kriminalpolizei mittlerweile von einem technischen Defekt aus.