Nach mehr als drei Jahren Bauzeit wird am Donnerstag die neue "Plansche" in der Singerstraße in Berlin-Mitte feierlich eröffnet.



Der beliebte Wasserspielplatz zeige sich in einem völlig neuem Gewand, teilte das Bezirksamt bereits am Mittwoch mit. Das wolle man gemeinsam feiern.



Neben neuen Wassersprühelementen, Plattenwegen und Spiel- sowie Fitnessangeboten wurden auch viele neue Bäume und Sträucher gepflanzt. Die Sanierung kostete rund 2,5 Millionen Euro.