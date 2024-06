Die vier vier Przewalski-Pferde, die am Mittwoch zur Auswilderung nach Kasachstan geschickt wurden, sind in der Altyn Dala Steppe in Zentralkasachstan angekommen. Das teilte die Zoologische Garten Berlin AG am Freitag mit.

"Die vier Tiere wurden im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts "Return Of The Wild Horses" dorthin gebracht, um gemeinsam mit drei Wildpferden aus Prag die erste Herde in der Region zu bilden", so die AG weiter.