Eine Woche nach den Schüssen auf einen 80-Jährigen in dessen Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die 31-Jährige und der 48-Jährige werden verdächtigt, den Mann am 31. Mai in der Wohnung mit mehreren Kopfschüssen lebensgefährlich verletzt und ausgeraubt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden den Angaben nach am Donnerstagabend in Lichtenberg festgenommen.