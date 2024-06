Die Berliner Polizei hat am Montag einen 46 Jahre alten Mann tot aufgefunden, der im Verdacht stand, eine Frau in einem Hauseingang in der Jenaer Straße in Wilmersdorf niedergestochen zu haben. Die teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach wurde der Mann zusammen mit seiner 76-jährigen Mutter in deren Wohnung tot aufgefunden. Den Polizeiangaben zufolge habe der Mann – möglicherweise bereits letzte Woche – zunächst seine Mutter und dann sich selbst getötet.