Unbekannte überfluten Hof und beschmieren Kühe in Groß Pankow

So 23.06.24 | 12:24 Uhr

Bisher unbekannte Täter haben mehrere Kühe eines Agrarbetriebs in der Prignitz mit Farbe beschmiert und den Hof auch noch teilweise unter Wasser gesetzt.

Auf dem Gelände einer Agrarproduktion in Groß Pankow hätten sie die Kühe in den Farben Lila und Pink besprüht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Farbe, die sonst zur Markierung der Tiere verwendet werde, lasse sich aber abwaschen.