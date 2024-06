Katastrophenschutz in Brandenburg

Do 27.06.24 | 19:20 Uhr

Ein Bootshaus entsteht in Bernau (Barnim) auf dem Trockenen: Im Ortsteil Ladeburg wird aktuell eine Bootshalle für die freiwillige Feuerwehr Bernaus gebaut. Dort soll ein sieben Meter langes Rettungsboot des Löschzuges Ladeburg gelagert werden. Am Mittwochabend wurde Richtfest für den Bau gefeiert. Kurios dabei: In der Nähe des Geländes ist keine große Wasserfläche zu finden.