Ein mutmaßliches Diebes-Trio hat in Frankfurt (Oder) auf der Flucht einen 71 Jahre alten Mann angefahren und schwer verletzt. Die Polizei konnte die Verdächtigen am Montagvormittag nur etwa eine Stunde später an einem anderen Tatort stellen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Direktion Ost heißt.