Sprengung wie geplant am Donnerstag

Bei den Vorbereitungen für eine Bombensprengung ist in Oranienburg (Oberhavel) ein zweiter Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Er sei in einem Bombentrichter im ehemaligen Militärforst Lehnitz gefunden worden, sagte die Sprecherin der Stadt Oranienburg, Eike-Kristin Fehlauer, dem rbb am Mittwoch.