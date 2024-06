An zwei Prignitzer Schulen in Perleberg und Pritzwalk sollen Schüler rechte Parolen gesungen haben. Die Schulleitungen haben nach den Vorfällen die Polizei eingeschaltet. Den Eingang entsprechender Anzeigen bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord in Neuruppin dem rbb. "Diese werden zur rechtlichen Würdigung der zuständigen Staatsanwaltschaft weitergeleitet", so Polizeisprecher Nico Steinborn.