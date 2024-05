Welzow erprobt Postzustellung per Drohne

Wie die Zukunft der Post in ländlichen Gebieten aussehen könnte, ist am Freitagvormittag in Welzow (Spree-Neiße) präsentiert worden. Auf dem ehemaligen Flugplatzgelände wurde erstmals der Testflug einer Post-Drohne vorgeführt.

Mit Hilfe solcher Drohnen sollen in Zukunft zeitaufwändige Zustellungen mit dem Lieferwagen vermieden, Kosten gesenkt und die Umwelt geschont werden, wie es von der Stadt hieß. Dabei gehe es vor allem um besonders abgelegene Grundstücke. Sie soll der Zusteller auf seiner Tour mit der Drohne anfliegen können, während er dichter besiedelte Gebiete weiterhin mit dem Auto beliefert.

Getestet wird die Post-Drohne zunächst mit Zeitungen. Sie werden in transparenten Plastikzylindern an der Drohne befestigt, die sich nach der Landung automatisch öffnen - und die Zeitung so im Vorgarten oder auf der Veranda ablegen. Später soll die Technologie auch für Pakete oder Briefe erprobt werden.