Doppelmörder aus JVA Tegel in Dahlwitz-Hoppegarten gefasst

So 23.06.24 | 08:44 Uhr

Am Donnerstag nutzte ein verurteilter Mörder nach über 20 Jahren Haft seinen ersten unbegleiteten Ausgang zur Flucht. Am späten Samstagabend haben ihn Polizisten in Dahlwitz-Hoppegarten gefasst - der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.