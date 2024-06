So 16.06.24 | 15:27 Uhr

Die Feuerwehr Fürstenwalde hat am Sonntag zwei Ziegen von einem Dach gerettet.

Wie der Einsatzleiter Martin Haschick rbb|24 sagte, habe eine Anwohnerin in Fürstenwalde-Süd am Sonntagvormittag zunächst die Polizei gerufen, weil zwei Ziegen auf ihrem Dach standen. Die Polizei habe dann die Feuerwehr mit hinzugerufen. Die Feuerwehrleute holten schließlich die zwei Ziegen vom Dach und brachten sie danach ins Tierheim Fürstenwalde.