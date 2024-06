Eine 62-Jährige ist am Freitag gestorben, nachdem sie vor mehr als einem Monat in Berlin-Tempelhof von einem Transporter angefahren worden war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie seit dem Unfall am 17. Mai auf einer Intensivstation eines Krankenhauses in Buckow behandelt und erlag dort nun ihren schweren Verletzungen.