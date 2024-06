Die Berliner Polizei hat für die sogenannten Fanzones in der Stadt sowie an Tagen von EM-Spielen in Berlin auch um das Olympiastadion und an den sogenannten Meetingpoints die Einrichtung von Waffen- und Messerverbotszonen verfügt.



Dies gelte ab Samstag (29. Juni) bis einschließlich zum Montag nach dem Endspiel am 14. Juli für die Spieltage, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.