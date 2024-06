Anwohner aus Gräbendorf (Dahme-Spreewald) haben am Dienstagabend die Polizei gerufen, weil sie angebliche Schmerzensschreie aus Richtung eines verlassen Hauses in einem Waldstück hörten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatten sie demnach ein Auto beobachtet, das in die Richtung des Hauses gefahren war.