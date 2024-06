Das Frühjahr und der Frühsommer haben vielen Gärtnern und Kleingärtnern eine Schneckenplage beschert. Die Spanische Wegschnecke trete derzeit in ungewöhnlich hoher Dichte auf und sie fresse bei den Pflanzen "genau das, was auch wir selber gerne essen würden", sagte die Schneckenexpertin Heike Reise vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz (Sachsen) am Montag dem rbb.