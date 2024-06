Deutscher Schultoiletten-Gipfel - Berliner Schule gewinnt Preis bei Ideenwettbewerb für saubere Schulklos

Di 18.06.24 | 06:15 Uhr | Von Moritz Hohmann

dpa Audio: rbb24 inforadio | 18.06.2024 | Moritz Hohmann | Bild: dpa

Es gibt Orte, die man lieber meidet. Zum Beispiel Schulklos. Für mehr Sauberkeit setzt sich nun der Erste Deutsche Schultoiletten-Gipfel am Dienstag ein. Eine Berliner Schulklasse hat dazu ein ganz eigenes Konzept entwickelt - mit Erfolg. Von Moritz Hohmann

Es stinkt, nasses Papier klebt an Wänden und Spiegeln, die Kabinen sind beschmiert – Alltag in vielen deutschen Schulklos. Die Leidtragenden sind meist gleichzeitig die Verursacher, nämlich die Schülerinnen und Schüler. Der erste deutsche Schultoiletten-Gipfel am Dienstag nimmt sich nun dem Dauer-Problem an, bringt zuständige und betroffene Personengruppen zusammen und debattiert Lösungen.

Denn die dürftige Toilettenhygiene in vielen Schulen hat Folgen: Eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler versuchen den Gang auf die Toilette zu meiden, mehr als ein Viertel essen und trinken deshalb weniger. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der German Toilet Organization, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Laut der Studie berichten zudem rund 60 Prozent der deutschen Schulleitungen, dass in ihrer Einrichtung nicht alle Sanitäranlagen vollständig funktionsfähig sind.

Infos im Netz Der Erste Deutsche Schultoilettengipfel will die Situation der Schulklos verbessern. Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird die feierliche Siegerehrung des Wettbewerbs Toiletten machen Schule sein. Zwischen Januar und April 2024 haben Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet Ideen für schöne Schulklos entwickelt. Neben der Paul-Simmel-Grundschule bekommt auch Scharmützelsee-Grundschule in Berlin einen Preis.

Musikvideo wirbt für saubere Klos

Seit knapp 20 Jahren setzt sich die German Toilet Organization für eine nachhaltige und sichere Sanitär- und Wasserversorgung ein. Deswegen hat sie nun zum dritten Mal den bundesweiten Wettbewerb "Toiletten machen Schule" ausgerufen, dessen Gewinner bei dem Gipfel am Dienstag gekürt werden. Rund 160 Schulen haben teilgenommen, darunter auch die Paul-Simmel-Grundschule aus Berlin-Tempelhof. Mit ihrem Konzept und ihrem Musikvideo "Wort Drauf! Sauberheld:innen" haben sie sich beworben: Fünf singende "Sauberheld:innen" sind Botschafter für saubere Schultoiletten. Ihre Idee: Alle 540 Schüler und Schülerinnen schauen sich das Musikvideo an und unterschreiben anschließend klassenweise eine Vereinbarung. Darin versprechen die Kinder etwa, immer die Toilette zu spülen, Vandalismus zu melden und keine Wasserschlachten zu veranstalten.

"Täglicher Gestank macht uns alle krank, wieder gute Luft – wer’s verhindert ist ein Schuft", singt Leadsängerin Mira in dem Song, nachdem sich zu Beginn des Videos die Hausmeisterin der Schule über die Situation beschwert. Die "Sauberheld:innen" mit entsprechendem Umhang und großem "S" auf der Brust weisen beispielsweise auf Seife hin, wenn sich jemand nur mit Wasser die Hände wäscht.





Kinder hoffen, dass sich ihr Konzept langfristig durchsetzen wird

Teym, einer der jungen Protagonisten, ist zuversichtlich, dass ihr Konzept sich durchsetzen wird: "Wir wollen die Leute in der Schule dazu bringen, dass sie nicht mehr die Toilette schmutzig machen. Wir hoffen, dass es klappt." Die Jury jedenfalls hat ihre Idee überzeugt: Die Schule erhält den Sonderpreis: An einem "Hygiene-Tag" wird ein Mediziner an die Schule kommen und mit den Kids darüber reden, wie wichtig Sauberkeit auf den Toiletten ist - auch für ihre Gesundheit. Jan de Laffolie, Leiter der Kindergastroenterologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, hat zum Thema geforscht. "Wenn Kinder Schultoiletten meiden, halten sie den Stuhl zurück. Dieser härtet dadurch ein, der Dickdarm speichert ihn und weitet sich dadurch auf." Dadurch könne es zu einer chronischen Verstopfung kommen, bei dem der Darm mit der großen Menge Stuhl überfordert ist. "Das ist eine der häufigsten Ursachen für chronische Bauchschmerzen bei Kindern", sagt de Laffolie. Das Risiko von übertragbaren Infektionen durch Toiletten werde dagegen in Deutschland überschätzt.

Mia und die anderen "Sauberheld:innen" bei der Probe

Mit ihrer Aktion liegt die Paul-Simmel-Grundschule übrigens auch auf einer Linie mit den Erkenntnissen der German Toilet Organization. Diese empfiehlt eine strukturelle Partizipation der Schülerinnen und Schulen. Es gehe darum, eine positive Gruppendynamik zu entwickeln, statt nur wenige Schuldige zu bestrafen, denn eine "große Mehrheit der Schüler:innen leiden unter dem Verhalten einiger weniger, und dem fehlenden Handeln der Verantwortlichen“, sagt der Geschäftsführer der German Toilet Organization, Thilo Panzerbieter. Davon kann an der Paul-Simmel-Grundschule gerade nicht mehr die Rede sein: Die Toiletten-Situation hat sich deutlich gebessert. Das Konzept scheint aufzugehen: Die Klos sind sauber – hoffentlich auch in Zukunft.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.06.2024, 09:10 Uhr