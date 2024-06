Bis zu 55.000 Besucher erwartet die Bundeswehr an diesem Samstag am Fliegerhorst Schönewalde/Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Der Standort wird künftig zu einem der wichtigsten Luftwaffen-Stützpunkte in Deutschland ausgebaut.

Beim Tag der Bundeswehr kann die Bevölkerung am Samstag (9 bis 18 Uhr) auf dem Militärgelände Flugvorführungen erleben und das neue Kampfflugzeug F-35 anschauen. Auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, wird dort erwartet.

Die Streitkräfte öffnen zum Tag der Bundeswehr neun Standorte in Deutschland für die Öffentlichkeit. Wegen der Bedrohung durch Russland will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr stärken. Am Wochenende endet zudem die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung am Hauptstadtflughafen BER. Auch dort sind Flugvorführungen zu sehen.