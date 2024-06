Ein Mann wurde in Charlottenburg-Wilmersdorf getötet. Die Mieter eines Hauses in der Uhlandstraße fanden den Schwerverletzten am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr im Treppenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Feuerwehrleute versuchten, den Mann vergeblich zu reanimieren. Gegen 16.30 Uhr wurde der Tod festgestellt. Die Polizei gehe "wegen des Verletzungsmusters" von einem Tötungsdelikt aus, sagte die Sprecherin. Die 4. Mordkommission ermittelt.

Ein junger Mann ist am Samstag auf einem Bahngleis am U-Bahnhof Kottbusser Tor tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Mittlerweile haben sich Zeugen zu dem Vorfall gemeldet.

Erst am Samstag war im U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg ein Mann tot aufgefunden worden. Auch in diesem Fall geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Nach bisherigen Ermittlungen der Mordkommission sei der 26-Jährige am Samstag auf dem Bahnsteig der U8 aus einer Menschengruppe heraus angegriffen und tödlich verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.