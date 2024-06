Außen Platte, innen Hawaii: Neues Hotel am Tropical Islands eröffnet

Freizeitpark in Brandenburg

Do 06.06.24 | 16:57 Uhr

Das Urlaubs- und Freizeitresort "Tropical Islands" im Süden Brandenburgs hat seine Kapazitäten weiter ausgebaut. Wie das Unternehmen in Krausnick (Dahme-Spreewald) am Donnerstag mitteilte, eröffnete ein neues Hotel mit dem Namen Ohana. Das Wort bedeute in der hawaiianischen Sprache "Familie", hieß es