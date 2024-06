Vier Verletzte bei mutmaßlichem Autorennen in Berlin-Lichtenberg

Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Berlin-Lichtenberg sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stießen am Freitagabend auf der Frankfurter Allee in Höhe Hubertusstraße drei Autos zusammen, darunter ein Mietwagen des Anbieters "Miles". Nach Zeugenaussagen seien die drei Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein.