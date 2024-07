Zanner, Sybille Berlin Freitag, 19.07.2024 | 15:09 Uhr

Endlich wird etwas getan hinsichtlich Öffentlicher Toiletten in Berlin. Wie wäre es, wenn es in jedem S-Bhf. oder jedem 2. Bahnhof ein Öffentliches WC zur Verfügung stände? Dann gäbe es vielleicht keine stinkenden Ecken (wie z.B am Aufgang zur S-Bahn in Baumschulenweg) mehr. Wieso hat man bei der Planung der S-Bahnkreuze West- oder Ostkreuz nicht an öffentl. WCs gedacht? Verkaufseinrichtungen für Essen und Trinken gibt es jede Menge. ...