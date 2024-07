Bei einem Arbeitsunfall in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden.



Der Mann stürzte von einem Gerüst über rund drei Meter, bis auf Höhe des 3. Obergeschosses. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, bargen Einsatzkräfte den Mann mit einem sogenannten Schleifkorb und brachten ihn mit einer Drehleiter zu Boden.



Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Spezialklinik.