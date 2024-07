Do 11.07.24 | 15:02 Uhr

Teile der Decke der Aula des Friedrich-Gymnasiums in Luckenwalde (Teltow-Fläming) sind während des Unterrichts am Mittwoch herabgestürzt. Das teilte Johannes Ferdinand, Beigeordneter im Landkreis Teltow-Fläming, dem rbb am Donnerstag mit.

Verletzt worden sei niemand, sagte Ferdinand, der als Dezernent verantwortlich ist für das Schulverwaltungsamt, Liegenschaften und die Kämmerei.