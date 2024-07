Die Polizei ermittelt im Fall einer offenbar mutwilligen Beschädigung von etwa 40 Bäumen am Havelufer in Berlin-Gatow. Das bestätigte die Behörde am Donnerstag dem rbb.

Laut Bezirksamt Spandau waren vor wenigen Tagen an mehreren Bäumen an der Großen Badewiese massive Schäden an Dutzenden Bäumen entdeckt worden. Es seien Spuren entdeckt worden, dass an den betroffenen Bäumen eine vermutlich giftige Flüssigkeit injiziert wurde.